Четверг, 2 Марта 2017 14:47

АрмИнфо.Создана онлайн-петиция на Change.org на имя президента Армении Сержа Саргсяна, начальника специальной следственной службы РА Ваграма Шагиняна и министра юстиции Арпине Ованнисня с требованием изменить меру пресечения в отношении доставившего пищу членам "Сасна црер" Артура Саркисяна. Под петицией уже подписалось более 1200 человек из необходимых 1500.

Отметим, что сотрудники офиса Омбудсмена, накануне ознакомились с состоянием здоровья Саркисяна, изучили медицинские документы и условия содержания. Было зафиксировано, что Саркисян отказывается от медпомощи. Для обеспечения контроля за состоянием его здоровья было приятно решение о том, что его будут ежедневно навещать юрист управления предотвращения пыток и плохого обращения и врач.

Напомним, что доставивший еду членам <Сасна црер> Артур Саркисян обвиняется в содействии действиям группы, поскольку в июле текущего года доставил еду членам группы в захваченный полк Патрульной службы. Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдает рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья в настоящее время крайне тяжелое. В знак солидарности Саркисяну некоторые члены <Сасна црер> также объявили голодовку.