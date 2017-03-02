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 Четверг, 2 Марта 2017 14:31

Марианна Мкртчян

Армия обороны НКР опровергает заявление МО Азербайджана об уничтожении штаба опорного пункта ВС Арцаха

Армия обороны НКР опровергает заявление МО Азербайджана об уничтожении штаба опорного пункта ВС Арцаха

АрмИнфо. Армия обороны НКР опровергает заявление МО Азербайджана об уничтожении штаба опорного пункта ВС Арцаха.

<Распространенное сегодня со стороны МО Азербайджана сообщение о том, что, якобы, ВС АР уничтожили армянский штаб в направлении Мартуни, а в Мартакертском направлении пресекли армянскую диверсию - вымысел. АО НКР заявляет, что арцахские ВС никогда не выступают в качестве стороны-инициатора, однако готовы разгромить любые наступательные действия противника>, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, МО Азербайджан распространило информацию, о том что 1 марта вечером ВС Азербайджана в Ходжавендском  направлении нанесли ответный огневой удар по штабу, сооруженных в инженерно-саперном плане и укрепленных огневыми средствами опорных пунктов вооруженных сил Армении. <Несмотря на уничтожение военно-транспортных средств и личного состава противника, находящегося перед зданием штаба, которое ясно просматривается на видеозаписи, армянская сторона вновь упорно пытается скрыть десятки своих потерь>,- говорится в сообщении.

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