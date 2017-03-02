Четверг, 2 Марта 2017 14:31

АрмИнфо. Армия обороны НКР опровергает заявление МО Азербайджана об уничтожении штаба опорного пункта ВС Арцаха.

<Распространенное сегодня со стороны МО Азербайджана сообщение о том, что, якобы, ВС АР уничтожили армянский штаб в направлении Мартуни, а в Мартакертском направлении пресекли армянскую диверсию - вымысел. АО НКР заявляет, что арцахские ВС никогда не выступают в качестве стороны-инициатора, однако готовы разгромить любые наступательные действия противника>, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, МО Азербайджан распространило информацию, о том что 1 марта вечером ВС Азербайджана в Ходжавендском направлении нанесли ответный огневой удар по штабу, сооруженных в инженерно-саперном плане и укрепленных огневыми средствами опорных пунктов вооруженных сил Армении. <Несмотря на уничтожение военно-транспортных средств и личного состава противника, находящегося перед зданием штаба, которое ясно просматривается на видеозаписи, армянская сторона вновь упорно пытается скрыть десятки своих потерь>,- говорится в сообщении.