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 Четверг, 2 Марта 2017 14:25

Нана Мартиросян

Австралийский депутат поднял вопрос культурного геноцида в Османской империи

Австралийский депутат поднял вопрос культурного геноцида в Османской империи

АрмИнфо.Член палаты представителей Австралии Тим Уилсон поднял вопрос культурного геноцида в отношении армян в Османской империи.

В ходе своего выступления он отметил, что кроме резни армян, также была совершена попытка уничтожения армянской культуры. " Уничтожение культурного наследия было преднамеренной попыткой не только искоренить армян, но и память о них.  Следовательно, это не только геноцид людей, но и культуры", - подчеркнул он.

Уилсон заметил, что множество доказательств об уничтожении армянского культурного наследия можно найти на сайте музея-института Геноцида армян. "Целью Османской империи было уничтожить жизнь и память армянского народа", - подчеркнул политик, добавив, что все должны быть последовательны, чтобы этого впредь не повторилось.

В настоящее время в Австралии Геноцид армян в Османской Турции официально признан в двух штатах - Новый Южный Уэльс и Южная Австралия.

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