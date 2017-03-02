Четверг, 2 Марта 2017 14:23

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян заявляет о необходимости содержания объявившего голодовку Артура Саркисяна в гражданском медучреждении. Об этом главный правозащитник заявил в беседе с журналистами.

При этом он отметил, что содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении <Больница для заключенных> Саркисян отказывается от медпомощи и не желает перевода в гражданскую больницу. "Однако с точки зрения условий для более эффективного контроля за состоянием его здоровья будет лучше, если Саркисян будет находиться в гражданской больнице", - подчеркнул Омбудсмен. Он также заметил, что уже направил соответствующие обращения в полномочные органы в связи с арестом Саркисяна и состоянием его здоровья.

Отметим, что сотрудники офиса Омбудсмена, накануне ознакомились с состоянием здоровья Саркисяна, изучили медицинские документы и условия содержания. Было зафиксировано, что Саркисян отказывается от медпомощи. Для обеспечения контроля за состоянием его здоровья было приятно решение о том, что его будут ежедневно навещать юрист управления предотвращения пыток и плохого обращения и врач.

Напомним, что доставивший еду членам <Сасна црер> Артур Саркисян обвиняется в содействии действиям группы, поскольку в июле текущего года доставил еду членам группы в захваченный полк Патрульной службы. Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдает рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья в настоящее время крайне тяжелое. В знак солидарности Саркисяну некоторые члены <Сасна црер> также объявили голодовку.