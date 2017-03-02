Четверг, 2 Марта 2017 14:21

АрмИнфо.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 марта в Исламабаде принял участие в XIII саммите высокого уровня глав-государств членов-стран Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Туркменистана в Армении, данная встреча с участием глав государств и правительств, высокопоставленных представителей стран-членов ОЭС и международных структур, станет важным этапом в деятельности Организации с точки зрения оценки и анализа пройденного пути, определения перспективных направлений на будущее. Выступая на Саммите высокого уровня, туркменский лидер отметил, что более 20 лет назад, 15 марта 1995 года, именно здесь, в Исламабаде состоялась 3-я встреча глав государств и правительств стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, по итогам которой была принята Исламабадская декларация по поддержанию инициативы о присвоении Туркменистану нейтрального статуса.

Также в своем выступлении Бердымухамедов заявил, что Туркменистан признает систему поставки энергоресурсов на международном уровне в качестве одной из структурообразующих составляющих глобальной экономики. Выступив с соответствующим предложением, опираясь на поддержку Организации Объединённых Наций, наша страна последовательно претворяет в жизнь эту инициативу.

Формирование современной транспортно-коммуникационной системы - еще одно из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана, сказал Бердымухамедов.

Национальная программа развития транспортной системы Туркменистана связана с расширением регионального и международного сотрудничества на данном направлении, отметил глава государства, подчеркнув, что наша страна инициирует крупные инфраструктурные проекты и претворяет их в жизнь совместно с зарубежными партнёрами.

Говоря о масштабных проектах регионального значения, инициируемых Туркменистаном, Бердымухамедов отметил, что создание в рамках Организации Экономического Сотрудничества энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и реализацию других инфраструктурных проектов. В частности, отмечена возможность рядом со строящимися трубопроводами проложить новые электросистемы и другие коммуникации.

В целях выполнения решений данной конференции высокого уровня президент Туркменистана призвал активизировать сотрудничество и в рамках ОЭС, предложив в этой связи провести в нынешнем году в Ашхабаде встречу министров транспортной отрасли стран-членов данной Организации.

Президент напомнил, что в декабре 2015 года Туркменистан, Афганистан и Пакистан подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, согласно которому, для поставки из Туркменистана в Афганистан и Пакистан электроэнергии предусмотрено формирование соответствующих инфраструктур. Отметив, что 14-15 ноября 2017 года в Ашхабаде состоится седьмая Региональная конференция экономического сотрудничества по Афганистану, глава государства сказал, что во время данного форума можно будет более детально ознакомиться с реализацией подобных и других проектов регионального значения. <Мы не должны политизировать данную Организацию, не должны допускать уклонений от её экономического содержания как основного механизма сотрудничества государств, стремящихся реализовать совместные проекты, нацеленные на наращивание потенциала и достижение успехов во имя всеобщих интересов>, - подчеркнул туркменский лидер.