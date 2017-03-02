Четверг, 2 Марта 2017 14:15

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не исключил возможности того, что до конца года одно из государств признает Нагорный Карабах.

При этом он подчеркнул, что признание со стороны одного государства пока не достаточно для международного признания НКР. <Но, у всего есть начало. На это нацелены переговоры с минскими посредниками по исключительно мирному урегулированию конфликта и не только на право народа Арцаха на самоопределение, ни и на реализацию этого права. В этом случае будет возможно признание Арцаха, именно к этому все идет>,- заявил Налбандян.

Комментируя напряженность в зоне конфликта, Налбандян отметил, что это говорит о том, что Азербайджан проигрывает в переговорном процессе, и что руководство этой страны загнало себя в тупик. <Поскольку то, что говорят имеющие мандат международного сообщества посредники, и то, что говорит Азербайджана - противоречит друг другу. Загнав себя в тупик в переговорном процессе, Азербайджан пытается применить силу. Баку кажется, что в этом вопросе он будет более успешным. Но наши ВС делают всё, доказывая, что эти попытки тщетны>, - заявил Налбандян.

Глава МИД Армении также сказал, что положительно относится к критике деятельности внешнеполитического ведомства со стороны общества. <Критика полезна, если она конструктивна. К ней нужно относиться с большим вниманием, дабы сделать соответствующие выводы. Но полагаю, что наша дипломатия доказала и свою эффективность. Президенты стран-сопредседателей сделали пять заявлений. В качестве основы для урегулирования, со стороны президентов США, России и Франции были озвучены соответствующие предложения, основанные на международных нормах, принципах и положениях. Мы говорим, что готовы продолжить переговоры на основе этих предложений, а Азербайджан по сей день делает вид, что этих заявлений вообще не было. Это не мы, а Азербайджан игнорирует эти пять заявлений. Это означает, что наши подходы созвучны с подходами международного сообщества. Это очевидный результат. Конечно, могло быть и лучше, поэтому и говорю - это нормально, если есть конструктивная критика, мы должны внимательно прислушаться к ней>, - заключил Налбандян.