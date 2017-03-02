Четверг, 2 Марта 2017 13:57

АрмИнфо. Арестованный по обвинению в организации массовых беспорядков в Ереване оппозиционер Андриас Гукасян из УИУ "Нубарашен" с открытым письмом обратился к лидерам 7 оппозиционных политических сил, принимающих участие в парламентских выборах в Армении.

В письме активиста, в частности, говорится о том, что согласно действующему закону, в новоизбранном парламенте должны быть, по крайней мере, 3 партии или блока. "Партии РПА и АРФ Дашнакцутюн, составляющие правящую коалицию, не смогут сформировать парламент без участия хотя бы одной оппозиционной партии. Объединение 7 политических сил позволит в случае массовых нарушений на выборах, в любой момент приостановить избирательный процесс единым самоотводом или отвергнуть сфальсифицированные результаты путем отказа от мандатов", - отметил Гукасян.

По словам активиста движения <Вставай, Армения!>, предвыборная компания правящей РПА, стартовавшая на основе раздачи избирательных взяток уже свела не нет общественное доверие к институту выборов, а также усилия ЕС по повышению ее транспарентности. "Уже сегодня четко видно, что правоохранительная система не имеет цели и не способна обеспечить законный процесс выборов", - заявил он.

По мнению Гукасяна, важным условием для того, чтобы правоохранительная система работала в правовом поле, является отставка президента Армении Сержа Саргсяна. "Объединение 7 политических сил вокруг этой задачи, несомненно, получит широкую общественную поддержку. Для объединения 7 сил с различными политическими программами по единому принципу "Один за всех и все за одного", можно прийти к соглашению относительно Правительства народного доверия с участием всех сил вокруг вопросов совершенствования Избирательного кодекса и проведения новых парламентских выборов в 2018 году. Сейчас лишь от вас зависит обозримое будущее Армении, потому что именно в ваших руках находится процесс контроля над выборами и решением вопроса по созданию условий для проведения свободных и справедливых выборов", - отметил оппозиционер.

Активист движения <Вставай, Армения!> Андреас Гукасян был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков во время акции протеста в ереванском квартале Сари Тах 29 июля прошлого года. Другие активисты, арестованные вместе с ним по данному обвинению, члены партии <Наследие> Армен Мартиросян, Овсеп Хуршудян и Давид Санасарян были освобождены под залог. В случае признания Гукасяна виновным ему может грозить до 10 лет лишения свободы.