Четверг, 2 Марта 2017 13:48

АрмИнфо. Предвыборные страсти в Армении накаляются: очередные драки между кандидатами в депутаты произошли в Ереване и Араратской области.

Так, в Ереване произошла стычка между кандидатами от правящей Республиканской партии от 2-ого избирательного округа Тавросом Геворкяном и Арманом Саакяном, являющимся сыном спикера парламента Галуста Саакяна и по совместительству главой Департамента по управлению госимуществом.

В Араратской же области очередная драка произошла между сторонниками кандидатов от РПА, владельца компании <Авшар>, брата губернатора области Араика Григоряна и от блока <Царукян>, мэра Арташата Аргама Абрамяна, являющегося сыном экс-премьера Овика Абрамяна и зятем Гагика Царукяна.

Накануне же в той же Араратской области сторонники кандидата в депутаты от РПА Маруда Мурадяна ранили ножом одного из членов партии <Процветающая Армения>. Раненный был прооперирован в ереванском медцентре <Эребуни>, его состояние сейчас оценивается, как среднетяжелое.

Примечательно, что тот же Мурад Мурадян и его сторонники отличились еще в одном инциденте. В частности, на днях произошла драка между сторонниками Мурадяна и его однопартийца Араика Григоряна. После этого инцидента президент и лидер РПА Серж Саргсян созвал кандидатов в депутаты от партии и наказал им утихомирить страсти. Тем не менее, после наказа президента инциденты между кандидатами в депутаты продолжаются.

Сразу на следующий день после собрания у президента кандидат в депутаты от РПА Базмасер Манафосвич Аракелян в Арагацотнской области избил одного из членов партии АРФ <Дашнакцутюн>.

Отметим, что официально предвыборная кампания в Армении еще не началась, она стартует 6 марта. В выборах, которые состоятся 2 апреля, участвуют 9 политических сил.