Четверг, 2 Марта 2017 13:06

АрмИнфо. Не удивлюсь, если в скором времени президент Азербайджана объявит в международный розыск и Генсека ООН. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, комментируя призыв президента Азербайджана подвергнуть санкциям Армению за <невыполнение> резолюций СБ ООН. По словам Бабаяна, всё идет к этому. < Сегодня в международной политике мы сталкиваемся с явлением под названием - трагикомедия, так как о применении санкций говорит руководитель государства, где серьезные проблемы с правами человека. Но это объективное поведение, являющееся результатом того, что международное сообщество закрывает глаза на то, что происходит в этом государстве, где попираются основополагающие права человека, где оказывается давление на журналистов, подвергаются гонениям правозащитники, журналисты, рядовые граждане за иной взгляд на те или иные события и вещи, где царят порядки феодального государства>, - подчеркнул Бабаян.

Накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на XIII Саммите Организации экономического сотрудничества вновь коснулся нагорно-карабахского конфликта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН. <Данные резолюции требуют безоговорочного и незамедлительного вывода вооруженных сил Армении с <оккупированных земель>. Аналогичные резолюции и постановления приняли Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие влиятельные международные организации. На последнем саммите Организации исламского сотрудничества в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также агрессией, совершенной Арменией против Азербайджана в апреле 2016 года, была создана контактная группа на уровне министров. Армения должна выполнить эти резолюции или подвергнуться санкциям. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена>, - сказал Алиев.