Четверг, 2 Марта 2017 12:37

АрмИнфо. В Армении обострились предвыборные настроения, отечественным избранникам народа не хватило силы воли дотянуть хотя бы до последнего заседания последней сессии Национального Собрания пятого созыва.

Сегодня на заседании зарегистрировались всего 34 депутата, все остальные уже спешат на предвыборную гонку за парламентским мандатом Национального Собрания шестого созыва, так и не дотянув до конца работ нынешнего НС. Председатель НС Галуст Саакян по причине отсутствия кворума объявил перерыв на три часа. Если через три часа не удастся собрать кворум последнее заседание парламента пятого созыва так и не состоится. Не прозвучит на прощание также гимн Армении, которым всегда начинаются и завершаются работы парламентов различных созывов.