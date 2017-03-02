Четверг, 2 Марта 2017 12:30

АрмИнфо. Усилиями национального центрального бюро Интерпола в Армении секретариат организации игнорировал очередную провокацию Азербайджана в отношении лиц, посетивших Арцах.

Как сообщает полиция Армении, от НЦБ Азербайджана 1 марта был получен циркуляр, адресованный странам-членам организации, касательно объявления в розыск группы армянских и зарубежных научных работников, проводивших в 2016 году раскопки на территории Арцаха. Азербайджанская сторона объявила их в розыск по нескольким статьям. В частности, за нарушение международных гуманитарных норм во время конфликта, нарушение авторских или смежных прав, грабеж предметов, имеющих особую ценность, публичные призывы против государства, незаконное пересечение государственной границы.

Однако армянская сторона представила в генеральный секретариат организации необходимые обоснования и разъяснения о попытке Бакинского бюро вовлечь Интерпол в политический конфликт, что в свою очередь противоречит статье N3 Устава организации (запрещается преследование из-за политических, военных, религиозных, расовых взглядов) и это является угрозой для авторитета и доброго имени Интерпола. " Генеральный секретариат Интерпола, сочтя полученные от НЦБ Армении сведения обоснованными, с соответствующим циркуляром обратился к странам-участникам организации и проинформировал о том, что муссируемая по поводу указанных лиц информация противоречит статье N3 Устава Интерпола, и международный розыск в отношении этих лиц не может быть осуществлен>, - заключили авторы сообщения.