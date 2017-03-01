Среда, 1 Марта 2017 22:02

АрмИнфо.<Совместно с Российским центром науки и культуры (Россотрудничество) мы работаем над тем, чтобы квота для армянских студентов с целью обучения в российских вузах ежегодно увеличивалась>, - заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо советник посла РФ в Армении Олег Шаповалов в рамках состоявшейся 1 марта в Ереване выставки <Образование XXI век>.

Он отметил, что в 2017 году для армянских студентов выделено 187 бюджетных мест: <это так называемый безусловный показатель выделяемых мест>. <Мы намерены обеспечить дополнительно бюджетными местами и студентов, которые не могу быть выбраны в рамках конкурса, но показали хорошие результаты или же принимали участие в олимпиадах, проведенных совместно с российскими ВУЗами. В этом случае мы можем ходатайствовать об увеличении квот и в этом плане у нас нет четкого лимита. Это может быть и 20, и 30 и 50 бюджетных мест>, - пояснил Шаповалов. В этой связи дипломат сообщил, что в 2016 году для Армении было выделено 220 квот на бесплатное образование в ВУЗах РФ, в 2015 - 206, в 2014 - до 150.

В частности Советник Посла РФ сообщил, что по данной программе студент отправляется не в конкретный ВУЗ, а на обучение по определенной специальности. Отобранные студенты в рамках конкурса попадают в общую баз данных Минобразования РФ, откуда Российские ВУЗы самостоятельно отбирают студентов. <У нас на самом деле очень интересная статистика получается. К примеру, по результатам минувшего года 70-80 % армянских студентов были отобраны ВУЗами Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит об определенном уровне абитурентов>, - заметил он. По его словам, самый серьезный конкурс среди армянских студентов наблюдается на медицинские специальности, в частности, в ординатуру, медаспирантуру. <Медицина - очень востребованное направление для армянских студентов>, - подчеркнул он. Традиционно интересными для учащихся из Армении является математика, физика, ИТ. <Всегда очень высокий конкурс по экономике и юриспруденции, но это скорее всего - фальшивый индикатор, так как у нас меньше всего квот именно на эти направления, бывает от 20 до 40 человек на место>, - отметил советник.