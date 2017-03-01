Среда, 1 Марта 2017 21:08

АрмИнфо.Референдумы по изменению Конституции в Армении и Арцахе, которыми ознаменовался конец 2016-го и начало 2017 года, в целом были восприняты общественностью двух армянских республик достаточно неоднозначно. В Армении принятые в ходе декабрьского референдума поправки к Конституции изменили систему правления с полупрезидентской на парламентскую. В Арцахской республике процессы, внезапно, пошли в обратном направлении и состоявшийся 20 февраля 2017 года конституционный референдум сконцентрировал всю исполнительную власть в руках президента. При этом, представляется, что в числе прочей аргументации сторонников и критиков двух обратных процессов в Армении и Арцахе существует, как минимум еще один фактор, позволяющий прямо связать смысловую цепочку и главное их целеполагание. И таким фактором является неурегулированный нагорно-карабахский конфликт.

Намерение решить проблему очередного воспроизводства власти в лице Республиканской партии Армении в целом, и ее лидера президента Армении Сержа Саргсяна, в частности,

посредством правки Конституции, пожалуй, уже ни для кого в Армении не является секретом. Проблема эта возникла после захода Саргсяна на второй и последний президентский срок и получила путь к решению в виде конституционных преобразований, позволяющих Саргсяну продолжать управлять страной пусть и в несколько ином качестве. Учитывая специфику армянской политической жизни, партийных конфигураций, а главное мышления политических и не очень акторов, представляется, что в недалеком будущем Серж Саргсян сможет управлять Арменией в качестве премьера, спикера парламента и, скорее всего республиканского “генсека”. В чем, кстати, его и обвиняют многочисленные оппоненты из стана оппозиции и различных, далеких от власти, слоев общества.

Меж тем, представляется, что преобразование Конституции позволит Саргсяну не только сохранить власть, но и обрести дополнительный механизм оперирования в карабахском урегулировании. Иными словами, референдум в Армении имел не только внутреннюю, но и внешнюю мотивацию. Для сбора в одну цепочку хотя бы части звеньев этой многоходовой партии необходимо начать с другого ее конца - арцахского. С самого появления в осознании тамошней и, почему нет, ереванской политической элиты идеи о необходимости проведения конституционного референдума, предполагалось, что в Арцахе будет скопирована уже взятая на вооружение “армянская модель”. Иными словами, из полупрезидентской республики НКР должна была превратиться в полностью парламентскую. Однако, после инициированной Баку в апреле 2016-го агрессии в отношении карабахцев, в их стремлении к парламентаризму произошла резкая смена в пользу еще большего усиления института президентской власти.

Концепцией арцахской конституционной реформы обеспечивается единство исполнительной власти путем укрепления института президента. Более того, новой Конституцией должность премьера не предусмотрена, а правительство, по большому счету, превратится в коллегиальный орган, содействующий осуществлению полномочий президента. При этом, централизация и консолидация власти в руках президента будет происходить как в переходный для внедрения в практику положений Конституции НКР период, когда президента с 2017 по 2020 будет выбирать парламент, так и в периоды последующие. И крайне важно, что все это в совокупности создает действующему президенту Бако Саакяну возможность оставаться на своем посту, как минимум, до окончания в 2020 году переходного срока, а как президенту “новой Конституции” вплоть до 2030 года.

Вернемся в Армению. Трансформация республики из полупрезидентской в парламентскую предельно возможно размазала полномочия “первого лица”, которого с 2018 года, в Армении, по крайней мере, официально не будет. Президент обретет функции английской королевы, спикер парламента будет курировать в лучшем случае законодательную власть и даже премьер-министр, в чьих руках официально будет сосредоточен менеджмент внешней и внутренней политики, будет всецело зависим от назначающего его парламентского большинства. Последнее же будет крайне нестабильно, о чем свидетельствует складывающаяся в преддверии намеченных на 2 апреля парламентских выборов конфигурация, состоящая из 9-ти участвующих партий и блоков. При этом, партия Сержа Саргсяна явно намерена обрести большинство мандатов и в парламенте 6-го созыва. И намерение это по понятным “административным” причинам имеет все признаки воплощения в реальность.

Таким образом, в складывающихся обстоятельствах реально управлять страной будет все-таки Серж Саргсян и все-таки в кресле генсека из здания находящегося на улице Мелик-Адамяна. Однако, официально закрепленное новой Конституцией размазывание властных полномочий позволит уже не президенту Саргсяну по возможности размазать и ответственность за внешнюю политику Армении, в первую очередь карабахскую. И “давить” на человека, официально подобными полномочиями не наделенного, с требованием выполнения подписанных и согласованных, в том числе им лично, тех или иных “мадридских” положений из Вашингтона, Брюсселя, и что самое главное, из Москвы будет довольно затруднительно.

Официально главным ответственным за внешнюю политику – Карабах - станет премьер-министр, которого, впрочем, в случае возникновения первой же необходимости, можно будет заменить, дернув за парламентские веревочки, инициирующие процедуру выражения вотума недоверия правительству. На смену премьеру, демонстрирующему желание “договориться”, придет другой премьер, демонстрирующий это желание не столь очевидно, потом третий и т.д. Все эти политтехнологии давно и успешно обкатаны на Западе и ничего нового в них нет. Однако, в армянской версии есть одно “но” – уже известно, что Карен Карапетян будет занимать пост премьер-министра и после парламентских выборов. И из Москвы вряд ли станут “давить” на “своего” человека в Армении, так как, в лучшем случае, такое давление может привести к его уходу, причем, по собственной инициативе.

Таким образом, очень скоро найти в Армении лицо, ответственное за Карабах, будет довольно затруднительно. Но его можно будет с легкостью найти в Арцахе… в лице наделенного суперпрезидентскими полномочиями Бако Саакяна. Или кого-то другого, что в данном случае уже неважно. И именно арцахский президент сможет от имени арцахцев вести переговоры, договариваться, а в случае необходимости и, конечно же, с их согласия идти на компромиссы. А нежелание, к примеру, Ильхама Алиева договариваться с арцахским коллегой напрямую, останется нежеланием, поскольку договариваться будет просто больше не с кем. И подобный расклад способна обеспечить именно цепочка видимых и не очень событий, старт которой положил конституционный референдум в Армении. Если, конечно, не будет форс-мажора…