Среда, 1 Марта 2017 20:15

АрмИнфо. 1 марта в городе Масис Араратской области Армении произошел очередной инцидент - ножевое ранение получил член партии "Процветающая Армения", имя которого уточняется. Об этом корр. АрмИнфо сообщила глава одноименной фракции армянского парламента Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что инцидент носит предвыборный характер. Детали произошедшего уточняются. Пострадавший доставлен в медицинский центр "Эребуни", где его оперируют.

Ранее в городе Масис произошла драка между кандидатом в депутаты от правящей Республиканской партией Мурадом Мурадяном и владельцем компании "Авшар" Араиком Григоряном. На днях аналогичный инцидент произошел и в Арагацонтской области, где кандидат в депутат от РПА Базмасер Аракелян избил члена партии АРФ "Дашнакцутюн".

Парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления.