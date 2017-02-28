Вторник, 28 Февраля 2017 21:32

АрмИнфо.Особых перспектив у создания группы по мониторингу линии соприкосновения между карабахскими и азербайджанскими военными не просматривается, несмотря на всю ее необходимость для поддержания мира, считает координатор рабочей группы отдела Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РФ Александр Скаков.

"Обострение ситуации в зоне конфликта, имевшее место в апреле прошлого года, привело к внешнему давлению на все его стороны, что вынудило Баку пойти на некоторые договоренности. Однако, учитывая, что официально они подписаны так и не были, Азербайджан от их выполнения впоследствии отказался. В подобных условиях Ереван и Степанакерт должны иметь возможность, в том числе асимметричного ответа на провокации Азербайджана", - заявил политолог на обсуждении на тему "Внутренние и внешние факторы обострения ситуации в зоне карабахского конфликта".

Вместе с тем, Скаков предположил, что в результате поставок в Армению российских вооружений, в частности, ОТРК "Искандер", военный баланс между сторонами конфликта восстановлен. Он также оценил имевшую место 25 февраля азербайджанскую диверсию так тестирование Армении, Арцаха, а также реакции Минской группы ОБСЕ, России и США.

25 февраля ВС Азербайджана предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения. Передовые подразделения Армии обороны НКР, в том числе благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили его на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. У армянской стороны потерь нет.