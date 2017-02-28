Вторник, 28 Февраля 2017 20:14

АрмИнфо. Быть членом Республиканской партии, которая стояла у истоков независимости Армении, большая честь. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов в ответ на замечание своего однопартийца Карена Карапетяна о том, что принадлежность к Республиканской партии лишь снизит его рейтинг во время парламентских выборов, на которых он баллотируется от Лорийской области.

Касаясь заявления Карапетяна о том, что народ крайне недоволен властями, Шармазанов заметил, что 3 апреля всем станет ясно, какой политической силе дает предпочтение избиратель, при этом выразив уверенность в том, что РПА является абсолютным фаворитом на этих выборах. Что касается утверждения Карапетяна о том, что он не считает себя партийным деятелем, поскольку политические силы, нередко исходя из своих интересов, действуют в противовес интересам государства, пресс-секретарь РПА заверил: <Республиканская партия является той политической силой, которая имеет огромный вклад в деле государственного строительства Армении>. Отметим, что депутат от правящей Республиканской партии Карен Карапетян, являющийся братом крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна, чья компания <Ташир-групп> владеет Распределительными электросетями Армении, сегодня в беседе с журналистами выступил с резкой критикой в адрес властей и родной партии. <Массовый грабеж в госстркутарх на протяжении долгих лет продолжается до сих пор. Меж тем, подобные люди не должны находиться в госсистеме. Хотите хорошо жить, занимайтесь бизнесом, а не используйте госресурсы во благо себе и своей семье>, - заявил Карапетян. Он также подчеркнул, что народ крайне недоволен властями, правящей партией, да и оппозицией, которая то и дело дает несбыточные обещания. <Пускай выедут из Еревана и побывают в областях страны, посмотрят, как живут люди. Народ не то, что не доволен, а крайне не доволен>,- заметил он, при этом добавив, что не считает себя представителем властей или партийным деятелем. По его словам, партии зачастую действуют из конъюнктурных, узкопартийных интересов, которые во многом противоречат интересам государства и народа. В этом контексте Карапетян заметил, что его принадлежность к Республиканской партии негативно скажется на его имидже во время парламентских выборов (он баллотируется по рейтинговой системе от РПА в Лорийской области ред.).