Вторник, 28 Февраля 2017 13:51

АрмИнфо.Заявление спикера армянского парламента Галуста Саакяна, прозвучавшее накануне с трибуны Национального Собрания РА о том, что в Ираке езиды подвергались не геноциду, а резне вызвало негодование езидской общины Армении.

В открытом письме организации <Езидское национальное объединение Синджар>, в частности, обращается внимание на тот факт, что армянский народ возмущается применением международным сообществом двойных стандартов по вопросу признания <Армянского Мец ехерна>. <Армянский народ и власти Армении постоянно призывают зарубежные страны и Турцию взглянуть правде в глаза и признать историю. Однако, прежде чем с аналогичными призывами обращаться к международному сообществу и Турции, г-н Саакян, было бы лучше, если бы Вы и Ваша партия сама взглянула бы правде в глаза. Отрицая факт геноцида езидов, который происходит в 21 веке перед нашими глазами, вы идете по пути Турции, отрицающей Геноцид армян>,- говорится в письме.

Далее организация в ответ на слова армянского спикера о том, что до признания Арменией <геноцида езидов> это должно сделать международное сообщество, напоминает, что по факту <геноцида езидов> состоялись обсуждения в ООН, который признал, что <геноцид езидов продолжается до сих пор>, а эксперты организации подготовили соответствующий доклад. Как отмечается в письме, в Конгрессе США в обращении находится проект резолюции о признании геноцида езидов. <Даже президент США Барак Обама квалифицирован резню езидов в Ираке, как геноцид, выступив со спецобращением на этот счет>,- отмечает организация, добавляя, что канадская Либеральная партия также внесла в обращения парламента страны, законопроект о признании геноцида езидов.

Отметим, что накануне с трибуны парламента РА председатель НС Галуст Саакян в ответ на вопрос главы фракции <Процветающей Армении> Наиры Зограбян о том, когда же наконец будет вынесен на обсуждение законодательного органа проект о признании геноцида езидов в Ираке, заявил, что в отношении езидов Ирака не был осуществлен геноцид, это была резня. По мнению Саакяна, прежде чем армянский парламент сможет квалифицировать резню езидов в Ираке в качестве геноцида, это должно сделать международное сообщество. < Не думаю, что признание армянским парламентом геноцида езидов принесет пользу этому народу или нам>,- заявил Саакян. Отметим, что в армянском парламенте вот уже несколько месяцев находится в обращении законопроект о признании геноцида езидов в Ираке. Однако рассмотрение документа постоянно откладывается по различным причинам.