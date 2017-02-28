Вторник, 28 Февраля 2017 13:45

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе вспоминают жертв погромов в Сумгаите. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, 28 февраля в связи с 29-й годовщиной сумгаитских погромов президент Арцаха Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Паргева Мартиросяна и представителей высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе

Сумгаит с вечера 26 по 29 февраля 1988 г. стали первым массовым

взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские

погромы продолжались три дня и сопровождались массовым насилием,

грабежами и убийствами, что привело к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и 6 граждан азербайджанской национальности, более ста человек было ранено. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах Правозащитного центра <Мемориал>, отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.