Вторник, 28 Февраля 2017 13:43

АрмИнфо. Настало время для справедливого решения нагорно-карабахской проблемы. Об этом 28 февраля в ходе выступления в парламенте Турции сказал лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

<Вся ответственность за усилившееся напряжение на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск ложится на Армению. Армения должна прекратить нарушения режима прекращения огня и вывести войска с оккупированных азербайджанских земель>, - сказал Бахчели.

Партия националистического движения (Milliyetci Hareket Partisi, MHP)

- ультраправая политическая партия. Четвертая по величине фракция в турецком парламенте, имеет 40 мандатов в парламенте. Партия сейчас находится в оппозиции к правящей традиционалистской Партии справедливости и развития. Располагает военизированной молодёжной организацией Серые волки.

Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет.

Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.