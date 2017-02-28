Вторник, 28 Февраля 2017 12:47

АрмИнфо. Необходимо оказать содействие международным посредникам в деле уважения сторонами режима прекращения огня (Речь идет о нагорно-карабахском конфликте -Ред.). Об этом в интервью <Голос Америки> заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

"Необходимо уважать режим прекращения огня, нужно снизить напряженность, в первую очередь для спасения жизней, но и для продвижения переговорного процесса. До тех пока конфликт активен, пока продолжаются боевые действия, сложно достичь урегулирования конфликта", - отметил Уорлик.

Коснувшись последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, экс- посредник отметил, что сопредседатели не жалеют усилий для того, чтобы помочь сторонам соблюдать режим прекращения и избежать жертв. "Я надеюсь, что президенты (Армении и Азербайджана -Ред.) согласятся встретиться и переговорный процесс будет двигаться вперед. В конце декабря, когда я покинул свой пост, на столе переговоров были интересные предложения, которые создают возможности для дискуссии между сторонами", - сказал Уорлик.

Он также констатировал, что по сей день не раскрыты все детали <четырехдневной> апрельской войны. "В апреле мы стали свидетелями многочисленных жертв и даже сегодня я не уверен, знаем ли мы точно сколько было жертв",- сказал Уорлик. И в этом контексте он добавил, что войну нужно оставить позади, так как пришло время для мира. По его убеждению мир изменит всё - всё для региона, изменит общественные основы в Армении.