Вторник, 28 Февраля 2017 12:46

АрмИнфо. Сопредседатель комиссии Европарламента по парламентскому сотрудничеству Армения-Евросоюз и Азербайджан-ЕС Саджат Карим выступил с заявлением относительно решения Баку об объявлении в международный розыск депутатов Европарламента Элени Теохарус, Франка Энгела и Яромира Штетины - за осуществления ими наблюдательской миссии во время конституционного референдума в Нагорном Карабахе.

В заявлении, в частности, отмечается, что эти депутаты не осуществляли в Нагорном Карабахе официальной наблюдательской миссии от Европарламента, поэтому все попытки представить все это в ином ракурсе безосновательны. Далее Карим подчеркивает, что члены Европарламента вправе посещать любое место и лоббировать свои убеждения. <Вместе с тем, члены Европарламента должны со всей ответственностью обратить внимание на факт хрупкости режима перемирия в зоне карабахского конфликта и содействовать своими действиями усилиям посредников, во время подобных визитов акцентируя факт неофициальности своего статуса>,- говорится в заявлении.

Как замечает сопредседатель комиссии, объявление в международный розыск европейских парламентариев является неэффективным и нежелательным шагом, и придает большую значимость частным визитам европейский депутатов. <Сегодня необходимо содействовать активизации переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ с целью достижения мира и процветания в регионе. Это должно быть локомотивом нашей политической деятельности, которую мы осуществляем транспарентно и открыто посредством различных официальных структур Европарламента>,- отмечается в заявлении.

Резюмируя, Карим подчеркивает важность обнародования со стороны европейских парламентариев информации об итогах визита в Нагорный Карабах, что требуется и от других членов Европарламента в аналогичных ситуациях.

Отметим, что осуществляющие наблюдательскую миссию на конституционном референдуме в НКР европейские парламентарии высоко оценили процесс плебисцита, назвав его демократичным и справедливым. Проект конституционных реформ НКР, предусматривающий переход республики с полупрезидентской на президентскую форму правления был принят 87% голосами <за>. Азербайджан же ввел всех международных наблюдателей в свой <черный список>, а трех депутатов Европарламента объявил в международный розыск, несмотря на то, что устав Интерпола запрещает преследование личности из-за его политических взглядов.