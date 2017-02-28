Вторник, 28 Февраля 2017 12:06

АрмИнфо.В 10:17 часов по местному времени (06:17 по Гринвичу) 28 февраля в 5 км на северо-восток от Капана (39.240 градусов северной широты и 46.380 градусов восточной длины) произошло землетрясение магнитудой 3.9 балла.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС Армении, по данным сейсмической службы ведомства очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки в эпицентре составили 5 баллов, в Горисе и Каджаране зафиксировано землетрясение 4-5 баллов. После землетрясения последовал еще один толчок магнитудой 3.3 балла. По предварительным данным, разрушений нет.