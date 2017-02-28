Вторник, 28 Февраля 2017 11:37

АрмИнфо.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Генсек ООН поддерживает усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, нацеленные на снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации.

<Мы обеспокоены недавними сообщениями о столкновениях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Административный глава всемирной организации призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут навредить соглашению о прекращении огня, и без промедления возобновить предметные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта>, - сказал Дюжаррик, передает ТАСС.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.