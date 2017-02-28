Вторник, 28 Февраля 2017 11:26

АрмИнфо. Отношения Армения-НАТО, основаные на чётко осознанных общих интересах и необходимости, имеют довольно богатую повестку и включают и политический диалог на самых высоких уровнях, и многочисленные примеры практического сотрудничества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, об этом 27 февраля в штаб-квартире НАТО в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом заявил президент Армении Серж Саргсян. Он напомнил, что в текущем году исполняется 25 лет установления сотрудничества между Арменией и Североатлантическим альянсом. При этом он констатировал, что за эти четверть века двустороннее взаимодействие росло и постоянно наполнялось новым содержанием, становясь одним из компонентов многослойной системы безопасности Армении.

<Мы с генеральным секретарём обоюдно подчеркнули важность сохранения нынешнего уровня политического диалога и продолжения регулярных контактов, а также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития и расширения наших партнёрских отношений с НАТО. Мы констатировали, что успешно реализованы четыре плана действий Индивидуального партнёрства Армения-НАТО, и в настоящее время на этапе утверждения находится уже пятый план на 2017-2019 годы. Мы чётко подчеркнули важность скорого старта деятельности в Армении Фонда доверия НАТО. И я пригласил господина Генерального секретаря посетить Армению, что будет очень хорошим поводом обобщить сделанное нами за эти 25 лет и наметить будущие наши действия>, - сказал Саргсян. И в этом контексте он добавил, что Армения продолжает вносить свой важный вклад в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности.

По словам армянского лидера, Армения сама, имея серьёзные вызовы безопасности, вносит свой вклад в дело безопасности и стабильности в других точках мира, хорошо осознавая, насколько мир сегодня взаимосвязан, и что больше нет вызовов безопасности отдельных государств. <Они принадлежат отдельным странам и всем. Я с удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Армения-НАТО, развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в последние годы расширила географию своих действий: параллельно с вовлечённостью в Косово и в Афганистане, сегодня наши военные участвуют также под эгидой ООН в миссиях, осуществляемых в Ливане и Мали. С радостью отмечаю, что Армения со стороны Альянса и государств-членов оценивается как <активный партнёр НАТО>. Горжусь также, что военные в этих миссиях оцениваются как подготовленные, дисциплинированные и ответственные участники. Уверен, что приобретённые в рамках миротворческих миссий международный опыт и умения наши военные наилучшим образом поставят на службу дело нашего армейского строительства>, - сказал Саргсян.

В то же время он подчеркнул, что обсудил с Генсеком НАТО карабахский конфликт: <Разумеется, мы коснулись самого взрывоопасного вызова безопасности нашего региона - последних развитий вокруг проблемы Нагорного Карабаха. В этом контексте я подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично господина Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта. Я благодарен, господин Генеральный секретарь, за содействие нам, я имею в виду за содействие сопредседателям Минской группы>, -сказал президент Армении. По его словам, апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники, свидетельствуют, что отныне этот конфликт <активен>, и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта. <Мы констатировали, что согласно документу в рамках программы "Партнёрство во имя мира", "Защита и укрепление основополагающих свобод и прав человека, обеспечение свободы и справедливости и установление мира посредством демократии являются стержневыми общими ценностями для партнёрства". Хочу также подтвердить готовность Армении продолжать формирование оживлённой позитивной повестки с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дальнейшего укрепления международного мира и безопасности. Выражаю надежду также, что следующая моя встреча с руководством НАТО состоится в Ереване>, - заключил Саргсян.