Вторник, 28 Февраля 2017 11:05

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Арцаха выступило с заявлением в связи с азербайджанской провокацией в ночь на 25 февраля. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД НКР.

<В ночь с 24 на 25 февраля вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на позиции Армии обороны Арцаха, которое было нейтрализовано усилиями арцахских подразделений. Случившееся стало самым серьезным нарушением со стороны Азербайджана режима прекращения огня после апрельской войны 2016 года. Как и в апреле прошлого года этому предшествовали систематические и целенаправленные шаги азербайджанской стороны по поэтапной эскалации напряженности, на которые посредники реагировали безадресными призывами к сдержанности. Инцидент, имевший место 25 февраля является очередным доказательством полного пренебрежения Азербайджаном взятыми на себя обязательствами как в рамках соглашений от 1994 и 1995 годов, так и договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге. Очевидно, что, повышая градус напряженности на линии соприкосновения, азербайджанская сторона пытается проверить не только боеспособность Армии обороны Арцаха, но и реакцию международного сообщества на использование силы>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства НКР. При этом подчеркивается, что отсутствие жесткой и адресной оценки со стороны международного сообщества действий азербайджанских властей по срыву процесса мирного урегулирования конфликта и подготовке к войне в определенной степени создало в апреле 2016 года ситуацию, воспользовавшись которой, Баку посчитал возможным развязать военную агрессию против Арцаха.

<Эскалация ситуации на линии соприкосновения, провоцируемая азербайджанской стороной, лишь углубляет недоверие и отдаляет перспективы окончательного разрешения конфликта. Полагаем, что ответом на провокационную политику Азербайджана должны стать отказ от безадресных призывов к сторонам конфликта и наращивание усилий по практической реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей по укреплению режима прекращения огня и созданию условий для возобновления переговорного процесса>, - говорится в заявлении МИД НКР.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.