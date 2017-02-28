Вторник, 28 Февраля 2017 00:32

Руководитель Армянского института международных отношений и безопасности (AIISA), кандидат в депутаты от партии “Свободные демократы” Степан Сафарян в интервью АрмИнфо комментирует предвыборные расклады и ситуацию в Армении. Анализирует возможности и слабые стороны участвующих в выборах политических сил, а также делится прогнозом их шансов на прохождение в Национальное собрание Армении 6-го созыва.

Охарактеризуйте сегодняшнюю ситуацию на предвыборном политическом поле Армении?

На политическом поле политические силы создали пустоту, и сегодня они же пытаются ее заполнить. Лучшим же доказательством пустотности политического поля являются события июля прошлого года, когда считающаяся маргинальной, не доверяющая политическим решениям, радикальная сила, благодаря “Сасна црер” на короткий срок внезапно превратилась в общественного фаворита. И молчание, полное отсутствие политических сил в плане руководства общества в дни захвата базы полка ППС – лучшее доказательство этого вакуума. Прекрасно осознавая этот факт, понимая недоверие общества политическим решениям в целом и политикам в частности, эти самые политики пытаются его заполнить. В этом смысле я бы разделил политические силы, намеревающиеся принять участие в парламентских выборах 2 апреля, в три категории. Первая – сила, неспособная представить обществу ничего иного кроме как продолжения своей прежней линии. Это правящая Республиканская партия Армении, имеющая существенные стартовые преимущества в виде административного ресурса, финансов и т.д. К этой же категории относится являющаяся частью коалиции с РПА АРФ “Дашнакцутюн”. Вторая – партии в различные годы являющиеся частью власти и по этой причине априори неспособные демонстрировать политическую линию, отличающуюся от политики власти действующей. Посему эти люди ограничиваются заявлениями, согласно которым существующая политика, в целом, правильна, неправильны лишь люди ее реализующие. “Выбирайте нас, мы сделаем все это лучше” – в общем-то, в этом вся суть их лозунгов. И их желание назвать свои предвыборные блоки собственными именами отнюдь неслучайно. Блок “Царукян”, блок “Оганян-Раффи-Осканян” – все это наиболее наглядное свидетельство отсутствия идеологического, политического, вектора, содержания. Третья категория – политические силы, наделенные реальным политическим и управленческим потенциалом по созданию в Армении альтернативной политической повестки. К этой категории я отношу партию “Свободные демократы”, блок “Елк”. В некотором смысле альтернативу может представлять и Армянский национальный конгресс, предлагающий, конечно, вызывающий в обществе шок, но отличающийся от властного, вариант разрешения карабахского конфликта и обеспечения безопасности страны. В “Свободных демократах” собраны люди властью уж точно не повязанные и потому имеющие о внешней политике представления, радикально отличающиеся от представлений власти. Содержание же предвыборных программ партий и блоков станет более видимым после 5 марта.

Учитывая потуги руководства соседней страны в направлении, сопровождаемого человеческими жертвами, обострения ситуации на границе с Арменией и Арцахом, конфликт с Азербайджаном сегодня является существенным вопросом, беспокоящим армянское общество. Меж тем, помимо АНК и понятно РПА, ни одна из остальных политических сил четкого видения путей в направлении разрешения этого конфликта вниманию общества не представляет. Почему?

Конечно же, позиции АНК и РПА по данному вопросу, в целом, известны и от их прежних позиций практически ничем не отличаются. Что касается позиций блока “Царукян” или “Оганян-Раффи-Осканян”, то я не ожидаю особых резких заявлений в их предвыборных программах, скорее всего, все обойдется общими заявлениями в духе “судьбу Арцаха должен решать его народ”. В отличие от них арцахская проблема будет представлена в программе “Свободных демократов” весьма подробно и глубоко. Скажу вам, что, по крайней мере, в этой ее части я имею весомый вклад. Действительно, управление ситуацией на границе, рисками возникновения новой войны, является существенной частью карабахской проблемы. И решение этой проблемы сегодня по понятным причинам – проблема № один. И, конечно же, нужны четкие пути в направлении достижения главной цели армянства – международного признания Арцаха. Естественно, нужна и четкая стратегия по урегулированию, собственно, карабахского конфликта, потому что власти Армении все эти годы лишь пытались управлять ситуацией на границе, оставляя разрешение конфликта потомкам.

Министерство обороны Армении – глава которого сегодня возглавляет пропорциональный список правящей партии, раз за разом, уже традиционно возлагает вину за гибель каждого погибшего от пули противника армянского военнослужащего на официальный Баку. При этом РПА идет на выборы 2 апреля с чрезвычайно завышенными аппетитами. Вы не усматриваете в этих двух обстоятельствах противоречий, учитывая чрезвычайно обостренное внимание нашего общества к гибели молодых парней на границе?

Никто не может обвинять власти или Минобороны Армении непосредственно в гибели военнослужащих. Не будучи популистом, отмечу, что в сегодняшней ситуации избежать жертв вовсе, конечно, невозможно. Однако действительно ли они сделали и делают все возможное для минимизации числа этих жертв, действительно ли мы должны были расплатиться за апрельскую агрессию Азербайджана именно сотней жизней? Я однозначно уверен, что эти потери могли быть в разы ниже, причем, не только в апреле, но и на всем протяжении т.н. необъявленной войны с Азербайджаном. На протяжении многих лет власти не делали ничего для прекращения гонки вооружений. Годами они не требовали создания механизмов расследования инцидентов, миссий по сбору фактов. Иными словами, не было создано ни единого серьезного механизма, способного обуздать воинственность Азербайджана, что, к великому сожалению, наглядно выразилось в апреле прошлого года и продолжает выражаться периодически. Поэтому избегать политической ответственности за жертвы на границе действующая власть не должна и не может. Однако все эти факты ей отнюдь не мешают “возлагать всю ответственность” на Азербайджан, возбуждать в прокуратуре непонятные, вызывающие горький смех уголовные дела. В этом свете, власть в лице РПА не только не берет на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта, что весьма и весьма тяжело и трудно. Власть избегает ответственности за управление конфликтом. И получение исчерпывающих ответов на вопросы обеспечения безопасности для избирателя, действительно, будет очень важно. Могу вас заверить в том, что в готовящейся к опубликованию программе “Свободных демократов”, занимая одно из главнейших мест, все это отражено в довольно объемной форме.

Прогнозирование – дело неблагодарное, но все же, какие силы, на Ваш взгляд, окажутся в парламенте 6-го созыва?

По причине наличия в нашей стране присущих авторитаризму тенденций, мы, конечно же, можем уже сегодня пытаться давать предварительные прогнозы относительно желания властей провести в парламент ту или иную силу, и того кто окажется для властей нежелателен. В то же время, нужно понимать, что в новом избирательном порядке неопределенностей хватает и для власти. И учитывая, что итоги выборов, в целом, будут диктовать территориальные, “рейтинговые” списки, предсказывать итоги горячей борьбы кандидатов внутри РПА, борьбы между РПА и остальными силами сегодня довольно трудно. Я, конечно, ожидаю в этом свете сюрпризов, однако, каждая из групп, участвующих в выборах партий будет работать со “своим” электоратом. Партии, стремящиеся купить голоса избирателей, будут работать приблизительно с 40-50% населения, желающего эти голоса продать и рассматривающего выборы в качестве бизнеса. В этом смысле, в парламенте, несомненно, окажутся РПА и блок “Царукян”, чьи методы воздействия на электорат принципиально не отличаются. Согласно моим наблюдениям за последний месяц довольно высоки риски блока “Оганян-Раффи-Осканян”. Дело в том, что негативный фон и негативное восприятие обществом непонятной логики формирования блока больше сопровождаются критикой, чем представлением конкретных программ. При этом риски прохождения партий и блоков через 5-процентный и 7-процентный барьеры, соответственно, содержат пропорциональные списки всех партий. И многое будет зависеть от их поведения в ходе периода предвыборной агитации. В этом свете, я считаю возможным преодоление порога в парламент блока “Елк” и партии “Армянское возрождение”. По части имеющегося потенциала я хотел бы все же выделить партию “Свободные демократы” и, возможно, блок “АНК-НПА”. Что касается АРФД, то ее шансы на сегодня чреваты чрезвычайными рисками.

Ввиду тесной сопряженности с РПА?

Несомненно. В целом, у АРФД, конечно, всегда был и есть свой электорат, но я не знаю, как отразится на ее парламентских перспективах нахождение во власти именно в период выборов. Я не помню, что бы АРФД была во власти в период выборов. Это вполне может привести к обратному эффекту.

Возникнет ли у республиканцев после выборов необходимость в коалиции?

Республиканцы на коалицию пойдут, но они сделают все, чтобы ее избежать, чтобы в период поствыборных торгов никто не придал себе необоснованно завышенную стоимость. В этом свете РПА ставит перед собой обеспечение высокой планки в виде более 60 мандатов с целью обретения в ходе этих торгов возможности руководствоваться следующим девизом “хотите – это, не хотите – все равно это”. И выдвижение в “рейтинговых” списках в одном округе более одного кандидата-республиканца - часть замысла по обеспечению этой планки. В этом смысле Серж Саргсян, отказавшись оставлять в стороне от списков партии некоторых людей, поступил довольно умно и правильно. Эти люди в случае неудачи на выборах будут обижаться не на него, а на своих соперников по партии, влезших на “их” территорию и взявших “их” голоса. Одновременно, в конечном счете, именно эти люди призваны обеспечить РПА парламентское большинство. Причем, всеми возможными методами. Таким образом, Серж Саргсян одновременно решает несколько проблем. Первое – освобождается от некоторых одиозных фигур, продолжая начатый до выборов процесс, поскольку он уже сам превратился в заложника этой группы. Второе – осуществляет в РПА долгожданную смену поколений, что он ранее пытался сделать неоднократно, но виду опасений относительно чреватых этим угроз периодически откладывал.

“Республиканская молодежь” представленная в пропорциональном списке?

Да, именно там. При этом, все эти одиозные люди в выборах участвуют, в участии он никому не отказал. Однако сколько бы он сегодня публично не говорил о том, что предстоящие выборы будут беспрецедентно отличаться от всех предыдущих, тем не менее, уже понятно, что все эти рейтинговые кандидаты “работают” в своих округах традиционными методами. И выигрывает от этого партия и, конечно же, сам Серж Саргсян. При этом до финиша доходят лишь самые крепкие и жизнеспособные из них. В этом свете, то, останутся ли проигравшие в партии или оттуда выйдут – становится для Саргсяна вопросом третьестепенной важности. Таким образом, если для всех этих рейтинговых кандидатов важен результат, а не само участие, то для Сержа Саргсяна важно именно их участие, результат ему гарантирован в любом случае и при любом раскладе.