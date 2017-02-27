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 Понедельник, 27 Февраля 2017 20:45

Марианна Мкртчян

НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования конфликта

НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования конфликта

АрмИнфо.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 февраля в штаб-квартире НАТО обсудил с президентом Армении Сержем Саргсяном текущие вызовы в области безопасности и партнерства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Альянса, Столтенберг поблагодарил Армению за вклад в миссии НАТО в Афганистане и Косово. Он подчеркнул, что Альянс привержен работать с Арменией и другими партнерами. <Вместе мы разрабатываем новый План действий индивидуального партнерства, с учетом ваших нужд и потребностей>, - отметил Генсек НАТО. При этом он добавил, что существуют возможности для дальнейшего сотрудничества в таких сферах как интероперабельность, оборонное реформирование и образование.  Генеральный секретарь высоко оценил участие Армении в программе НАТО по борьбе с коррупцией в вооруженных силах, и  за достигнутый прогресс, в реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН по вопросу о женщинах, мире и безопасности.

Столтенберг и Саргсян обсудили нагорно-карабахский конфликт. Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося насилия вдоль линии соприкосновения:  <Важно избегать эскалации, поскольку у конфликта нет военного пути решения>. В этом контексте он подчеркнул, что  НАТО призывает Армения и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования конфликта.

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Егор
В этом контексте он подчеркнул, что НАТО призывает Армения и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования конфликта - опечатка, должно быть Армению

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