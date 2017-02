Понедельник, 27 Февраля 2017 19:31

АрмИнфо.По версии ежемесячного журнала "Global Finance" Америабанк удостоился номинации <Лучший инвестиционный банк-2017> в Армении. Награды от Global Finance присуждались Америабанку в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, победители были выбраны по следующим критериям: рыночная доля, число и объем проведенных транзакций, качество обслуживания и консультирования клиентов, возможности по структурированию сделок, инновационность, ценообразование и др.

Из России номинации лучшего инвестиционного банка удостоился VTB Capital, из Грузии - Galt & Taggart, из Великобритании - HSBC, из Китая - China International Capital, из Австрии - Raffeisen Bank International, из Бельгии - Barclays, из Франции - BNP Paribas, из Швейцарии - UBS, из Нидерландов - Goldman Sachs, из Германии - Deutsche Bank, из США - J.P. Morgan.

По версии "Global Finance", лучшим инвестиционным банком "Best Investment Bank" в мире в 2017 году признан UBS (крупнейший в Швейцарии финансовый конгломерат), удостоившийся также звания лучшего в номинации "Best M&A Bank". В номинациях "Best Equity Bank" и "Best Debt Bank" лучшим в мире признан J.P. Morgan. Лучшим на развивающихся рынках "Best in Emerging Markets" признан Standard Bank. В номинации "Best Bank for IPOs" лучшим признан Morgan Stanley, а в номинациях "Best Bank for Securitization" и "Best in Frontier Markets" - Citi. В Центральной и Восточной Европе в номинациях "Best Investment Bank", "Best Debt Bank" и "Best M&A Bank" лучшим признан VTB Capital (Россия), а в Западной Европе номинации "Best Debt Bank" удостоился HSBC (Великобритания). По данным Финансового рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, за 2016 год активы Америабанка возросли на 39,2% - до 718.3 млрд драмов или $1.5 млрд, за счет роста кредитного портфеля на 61,4% и вложений в гособлигации на 44,2%. В итоге объемы кредитования банк довел до 511.6 млрд драмов или $1.1 млрд, а вложения в гособлигации - до 47.5 млрд драмов или $98.1 млн. Общий капитал Банк нарастил в 2016 году на 8,6% - до 64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн. 2016 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. Америабанк предоставляет полный пакет инвестиционных банковских услуг, в частности, привлечение долгового и акционерного капитала, услуги андеррайтера и маркет-мейкера ценных бумаг, общий анализ рынка. Банк также предоставляет услуги M&A, включительно оценку, консультирование акционеров при купле/продаже, привлечение стратегических инвестиций, и другие услуги по корпоративному финансированию. Акционерами Банка выступают Америа Групп с долей участия в капитале 79,3% и EBRD - 20,7%.

Напомним, что ежемесячный журнал "Global Finance Magazine", издаеваемый с 1987 года, на сегодня имеет свыше 50 тыс. подписчиков в 163 странах. Изданием анализируются основные финансовые показатели более чем 192 стран мира. Целевая аудитория журнала - руководители и представители крупнейших частных и государственных финансовых структур. Уже 17 лет как Global Finance отбирает и номинирует банков-победителей из развивающихся стран. Обзор журнала касается лучших банков в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.