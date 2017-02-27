Понедельник, 27 Февраля 2017 19:30

АрмИнфо.Общественное телевидение Армении для предвыборной агитации предоставит партиям и блокам 60 бесплатных и 120 платных минут. Об этом 27 февраля заявил глава ЦИК Тигран Мукучян.

Глава ЦИК также заметил, что общественное радио предоставит 120 бесплатных и 180 платных минут эфира. Он сообщил, что начиная с 5 марта, предвыборная агитация в эфире Общественного телевидения Армении ежедневно будет начинаться в 19:00. В эфире Общественного радио Армении она будет идти двумя блоками: с 13:30 (бесплатный эфир) и с 21:40 (платный).

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 2 апреля. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. Для участия в выборах зарегистрировалось 9 политических единиц: четыре партии, три блока и два совместных пропорциональных списка. Для осуществления наблюдательской миссии приглашены четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ.