Суббота, 25 Февраля 2017 14:01

АрмИнфо. Армения проинформировала страны- сопредседателей Минской группы ОБСЕ о провалившемся наступлении ВС Азербайджана на линии соприкосновения. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс- секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. В тоже время, по данным соответствующих структур АО НКР, в восточном направлении лини соприкосновения зафиксировано передвижение техники и живой силы. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.