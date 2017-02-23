Четверг, 23 Февраля 2017 17:33

АрмИнфо. Никакое нарушение режима прекращения огня, масштабное или нет, не может быть оправданным. Об этом 23 февраля в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Режим перемирия определен рядом соглашений, выполнение которых является международным обязательством. Задача министерства обороны и вооруженных сил обеспечить их полную реализацию посредством ответных действий, что мы и делаем", - подчеркнул он.

Он также заметил, что на линии соприкосновения зафиксирован рост напряжения. В частности, министр подчеркнул, что противник применил минометы и легкую артиллерию. "Мы должны, как и всегда с бдительностью подходить к этому, поскольку противник никогда не скрывал и не скрывает свои цели и поставленные перед собой задачи", - подчеркнул министр. При этом он добавил, что вооруженные силы продолжают полностью контролировать ситуацию и продолжат осуществлять поставленную перед собой задачу.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 февраля вооруженные силы Азербайджана вновь применили дивизионные пушки Д-44 на линии соприкосновения. За указанный период противник интенсивно нарушал режим прекращения огня, произведя из артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия по карабахским позициям более 1600 выстрелов. В частности, на восточном и северо-восточном направлениях линии противостояния вооруженные силы Азербайджана активно использовали дивизионные пушки Д-44 и минометы различного калибра, произведя 62 залпа, из которых 52 из минометов. В целях подавления наступательных действий противника, подразделения Армии обороны НКР предприняли ответные предупредительные действия, в результате которых Азербайджан понес, как минимум, одну потерю, о которой накануне сообщило оборонное ведомство противника.