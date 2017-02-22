Среда, 22 Февраля 2017 16:23

АрмИнфо.Граждане России с 23 февраля смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Хотел бы выразить удовлетворение, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам", - сказал Лавров.

Отметим, что Армения приняла порядок для въезда иностранных граждан по внутренним паспортам. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 16 февраля. Как пояснила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, во всех тех случаях, когда межгосударственными соглашениями РА предусмотрена возможность въезда иностранного гражданина на территорию республики по внутренним паспортам, Кабмин установит новый порядок пересечения границы без отметок в паспортах. "В обратном случае, ДУЛ перестанет быть действительным в стране проживания, который не предусматривает возможность проставления подобной отметки во внутреннем паспорте", - заявила министр. Помимо этого, отныне внутренний паспорт данного иностранного гражданина будет считаться документом, удостоверяющим его личность в РА. "Это решение будет стимулировать развитие въездного туризма в Армению, в частности, из России", - заявила Арпине Ованнисян. Проект согласован с СНБ и МИД РА.