Среда, 22 Февраля 2017 13:17

АрмИнфо. Министр обороны Армении Виген Саркисян считает, что подготовка вооруженных сил Армении осуществляется на очень высоком уровне.

Как заявил в интервью РИА Новости министр обороны РА, качество системы управления в Армении очень высокое, офицерский состав вооруженных сил и все те люди, которые вовлечены в систему управления ВС, прошли очень серьезный боевой путь, имеют академическое военное образование. "Я уверен, что для экспертов, знающих регион, не секрет, что уровень подготовки вооруженных сил Республики Армения заметно превосходит банальное определение "боеспособен", - сказал министр.

По его словам, "очень важно в деле организации обороны отдавать предпочтение не количеству, а качеству". "И это, в частности, относится к системе закупки вооружений, касается эффективности поиска партнеров и внедрения тех видов вооружения, которые способны адекватно ответить на существующие риски и угрозы", - сказал Саркисян. Как заявил министр, Армения будет продолжать диалог с Россией о возможности приобретения вооружений. По его словам, "та динамика, тот прогресс военно- технического потенциала России, который наблюдается за последние годы, вызывают и глубокое уважение, и желание развивать это сотрудничество по восходящей". "По целому ряду позиций контракты выполнены досрочно, и это тоже радует. Мы будем продолжать диалог с российской стороной о возможности приобретения вооружений на российском рынке. С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем его по внутренним ценам российской армии, и с учетом наличия льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом", - заявил министр.

В целом, по словам Саркисяна, оборонное ведомство Армении очень довольно сотрудничеством с Россией в военно-промышленной сфере. "Россия - это стратегический союзник. Так мы рассматриваем все сотрудничество, которое проходит с Россией, и в плане подготовки военных кадров, и в военно-технической сфере, и в военно-политическом диалоге. Мы считаем, что это неразрывный комплекс", - сказал Саркисян. "Мы открыты и готовы к дальнейшей интенсификации такого диалога. Консультации на уровне министерств обороны, на уровне генеральных штабов носят регулярный характер", - добавил он. Саркисян отметил, что армянские и российские военные регулярно обмениваются визитами на высоком уровне. По его словам, "нынешний уровень отношений очень высок". "Те темы, которые мы сегодня обсуждаем в плане развития и полного использования потенциала научных институтов наших стран, производственных мощностей и так далее, - это все открывает совершенно новый пласт возможного взаимодействия. Мы хотим, чтобы это материализовалось в возможно короткие сроки и будем для этого работать очень интенсивно", - сказал он. Как сообщил министр, на сегодня в России обучается больше 200 армянских военных. "Это самые разные уровни - от Академии Генштаба до профильных учебных заведений по всей России. Мы действительно очень благодарны за то, что многие наши будущие офицеры проходят обучение в лучших военных учебных заведениях России. Это очень важная форма взаимодействия", - добавил он.