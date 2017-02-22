Среда, 22 Февраля 2017 12:40

АрмИнфо.Карабахская проблема - не территориальный спор, это вопрос прав человека, речь идет об основополагающем праве - праве на самоопределение. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, это тот конфликт, который на мировой арене отличается от других тем, что Соединенные Штаты, Россия и плюс Франция, в некотором роде от имени Евросоюза, выступают с единых позиций. <Они выработали и предложили сторонам конфликта общий подход относительно того, как эта проблема может быть урегулирована. А стороны конфликта

- это прежде всего Азербайджан и Нагорный Карабах, а также Армения. Эти подходы отражены в пяти заявлениях, которые сделали президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия. Мы заявляли и заявляем, что готовы на этой основе идти на урегулирование. Странами-сопредседателями предложены определенные принципы и элементы, и при этом главами государств и министрами иностранных дел неоднократно отмечалось, что эти принципы, элементы выработаны как единое целое, и нельзя отделять один принцип от другого, один элемент от другого. В отличии от армянской позиции, Азербайджан пытается делать вид, что этих заявлений вообще не существует>,- заявил министр, добавив, что конфликт должен быть урегулирован на основе трех принципов - неприменение силы или угрозы силой, право народов на самоопределение и территориальная целостность государств. <Как вы знаете, Азербайджан продолжает ежедневно угрожать и не только угрожать, но и применять силу>,- заметил Налбандян, подчеркнув, что Азербайджан говорит только о территориальной целостности и причем со своей интерпретацией.

<Если бы использовалась та интерпретация, которую предлагает Азербайджан, то сейчас бы не было столько стран-членов ООН, которые стали независимыми государствами, как раз воспользовавшись правом на самоопределение>,- отметил он, вновь заметив, что суть карабахской проблемы - это самоопределение народа Нагорного Карабаха, который провел в соответствующее время (1992 г.) референдум, во время которого его население проголосовало за независимость. Налбандян также подчеркнул, что в предложениях сопредседателей говорится о том, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть решен путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха, который будет иметь международно- правовую силу. <Формула, в которой все сказано. Вот от этого и шарахается Азербайджан. Международное сообщество говорит одно, а Баку совершенно другое. Население Нагорного Карабаха должно само решать - как им жить, и какую оно хочет иметь судьбу. На основе мадридских принципов, которые были предложены сопредседателями еще в ноябре 2007 года, мы ведем до сих пор переговоры. Однако, каждый раз, когда мы приходим к какими-то договоренностям и определенным компромиссам, Азербайджан делает шаг, а иногда и несколько шагов назад>,- резюмировал он.