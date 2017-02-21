Вторник, 21 Февраля 2017 12:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

21 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 3, 4, 8, 10 в кв. "Силикян", улицы Шаумяна 8, Дживани, Церенци, жилые дома 23/12, 23/13 на ул. Ленинградян, 52/3, 52/5 на пр. Исакова, 2-ой переулок Церенци;

10:30-16:30 жилой дом 6 на ул. Тотовенца и прилегающие общественные абоненты во 2- ом Норкском массиве;

11:00-15:00 подьезды 1-7 жилого дома 31 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 собственные дома 22-52, 27-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка и 12-25 на 2-ом переулке; жилой дом 2А на Нубарашенском шоссе и собственные дома 1-10 на переулке Нубарашена, собственные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; жилой дом 10 на ул. Арцаха, частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, 5-48 на ул. Ереванци, 91-253 в кв. Конд и прилегающие общественные абоненты;

в Арагацотнском марзе:

11:00-12:00 село Шгаршик;

11:00-13:00 села Аруч, Шамирам, Дпреванк;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично село Овташат;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-13:00 частично улица Пушкина в городе Веди; частично улицы Комитаса, Салакиди в городе Арарат;

11:00-14:00 частично село Ванашен; улицы Шаумяна, Воску корзман фабрика, жилые дома 9-11, 11А, 11Б, 21 Банавани, жилые дома 1-14, 16, 18, 19 в Араратском массиве в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутян, Джермукское шоссе, частично квартал "Моз" в городе Вайк; частично село Арин;

11:00-16:00 частично улицы Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:00 квартал "Дари глух" и прилегающие общественные абоненты в селе Цовинар.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.