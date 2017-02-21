Вторник, 21 Февраля 2017 11:46

АрмИнфо. С 24 февраля температура воздуха в Армении повысится на 10-15 градусов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

Существенное потепление ожидается в Армении с 24-го февраля, сообщил он, отметив о приближении долгожданной весны. С 24-го февраля, наконец-то, на территорию Армении проникнут южные теплые воздушные массы из Египта", - написал Гагик Суренян.

Он сообщил, что к 24-25-му февраля на всей территории температура воздуха повысится на 10-15 градусов, в результате чего в воздухе повеет дыханием весны. "В дневные часы в республике будет зафиксирован положительный температурный фон. В Тавушской и Сюникской областях температура воздуха днем достигнет +12...+15, в Араратской долине и Ереване воздух прогреется до +5... +6 градусов", - проинформировал Суренян.