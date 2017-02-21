Вторник, 21 Февраля 2017 11:30

АрмИнфо.Не считаю, что конституционный референдум в Нагорном Карабахе скажется на мирном процессе по карабахскому урегулированию. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Степанакерте на вопрос корреспондента АрмИнфо заявил руководитель группы дружбы Арцах Европарламент Франк Энгель.

<Народ НКР периодически проводит избирательные процессы. Пока я вижу одно - Азербайджан не хочет никаким образом взаимодействовать с Арцахом, кроме как посредством агрессии. Но это не выход из ситуации. Хотелось бы, чтобы Азербайджан воздержался от применения оружия. Но опять таки полагаю, что этот референдум ни коим образом не может сказаться на ходе переговорного процесса>, - отметил европейский депутат.

В свою очередь, другой член группы дружбы Яромир Штетина констатировал, что народ Арцаха преподаёт уроки демократии соседям.

<Полагаю, единственное решение конфликта, определиться, хочет ли быть Нагорный Карабах в составе Армении, или же отдельно. Ведь речи о

присоединении к Азербайджану нет. Я знаю ответ на данный вопрос, остается лишь вам определиться", - заявил он.

Между тем, еще один участник пресс-конференции, депутат Европарламента Элени Теохарус заметила, что всё зависит от того, каким образом будет реализована данная конституция. "Может быть, будет возможность сравнить реализацию конституции с тем, как она реализовывается в Азербайджане. Увидеть, как нарушается конституция в Азербайджане, провести параллели", - сказала она.