Понедельник, 20 Февраля 2017 18:40

АрмИнфо.Тема обеспечения безопасности движения стала предметом обсуждения научно-технического совета, прошедшего на Южно-Кавказской железной дороге под председательством генерального директора ЗАО <ЮКЖД> Сергея Валько. Руководитель компании отметил, что несмотря на снижение количества браков на железной дороге в 2016 году на 13,2%, обеспечение безопасности движения поездов остается ключевым направлением деятельности компании.

Отчет о состоянии в сфере представил главный ревизор по безопасности движения поездов Левон Акопян. С 2008 года неуклонно снижается число регистрируемых на железной дороге транспортных событий: если в 2008 году их было зарегистрировано 452, то в 2015 году уже 83, а в 2016 году - 72. Снижается и число отказов технических средств: если в 2008 году их было зарегистрировано около 4 тыс, то в 2015 - уже 187, а в 2016 - 175.

Как подчеркнул Л.Акопян, по всем зарегистрированным событиям и отказам технических средств аппаратом главного ревизора был проведен подробный анализ.

Начальник Дирекции инфраструктуры ЗАО <ЮКЖД> Армен Мкртчян отметил, что улучшению состояния в сфере безопасности движения поездов способствовала также проведенная в сфере модернизации инфраструктуры работа. Так, с 2008 года капитальный ремонт на новых материалах произведен на 64,7 км пути, на старогодних - на 81,4 км, усиленный средний ремонт прошли 110 км пути, подъемочный - 197 км. Только в прошлом году капитальный ремонт проведен на 12,7 км пути, уложено 20 тыс новых железобетонных и 10 тыс новых деревянных шпал.

Во время заседания отчеты о ситуации в возглавляемых ими подразделениях представили также начальник Дирекции подвижного состава Николай Лавренчук, начальник Дирекции перевозок Георгий Исаакян, начальник предприятия автоматики, телемеханики и связи Самвел Хачатрян, начальник предприятия электрификации и энергоснабжения Гарник Бадалян.

Подводя итоги совещания, генеральный директор ЗАО <ЮКЖД> Сергей Валько отметил необходимость продолжения работы в направлении улучшения состояния инфраструктуры и подвижного состава, повышения квалификации работников.