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 Понедельник, 20 Февраля 2017 18:39

Александр Аванесов

Азербайджан грозит внести в свой "черный список" наблюдателей на референдуме в НКР

Азербайджан грозит внести в свой "черный список" наблюдателей на референдуме в НКР

АрмИнфо.Азербайджан грозит внести в свой "черный список" наблюдателей на референдуме в НКР.

"Имена иностранных "наблюдателей" на так называемом "референдуме", проводимом на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, будут внесены в список нежелательных лиц МИД Азербайджана", -  заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

Напомним, что 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит конституционный референдум. Опубликованный 16 августа 2016 года проект Конституции  республики предполагает переход к президентской форме правления. По действующей Конституции, принятой в 2006 году, нынешняя форма правления в НКР - полупрезидентская.

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