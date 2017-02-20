Понедельник, 20 Февраля 2017 18:39

АрмИнфо.Азербайджан грозит внести в свой "черный список" наблюдателей на референдуме в НКР.

"Имена иностранных "наблюдателей" на так называемом "референдуме", проводимом на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, будут внесены в список нежелательных лиц МИД Азербайджана", - заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

Напомним, что 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит конституционный референдум. Опубликованный 16 августа 2016 года проект Конституции республики предполагает переход к президентской форме правления. По действующей Конституции, принятой в 2006 году, нынешняя форма правления в НКР - полупрезидентская.