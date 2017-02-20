Понедельник, 20 Февраля 2017 17:19

АрмИнфо.Вооруженные силы Армении аполитичны и беспартийны. Об этом 20 февраля на встрече с членами оперативного собрания командующего состава ВС Армении заявил президент Серж Саргсян.

"Да, министр обороны Виген Саркисян возглавляет список Республиканской партии Армении, однако какого-либо пересечения его

полномочий и предвыборной агитации не будет", - заверил президент, добавив, что межпартийных обсуждений в армии также не будет. Более того он предупредил, что все подобные попытки будут наказаны.

"Мы в состоянии организовать и провести такие выборы, которые будут иметь доверие среди общества и народа. Я уверен, что именно такие результаты зафиксируют приглашенные международные наблюдатели", - отметил он. На его взгляд, в Азербайджане питают надежды на то, что заострив внимание на выборах Армения будет уязвима. "Именно по этой причине от вас ожидаем наибольшей осторожности. Уверен, что наши военнослужащие будут наиболее внимательными и готовыми предотвратить любой заговор", - отметил он.

При этом Саргсян выразил уверенность в стабильности политической системы. "Какие бы острые не были обсуждения, они не нарушат наш общественный покой. Более того, острые дискуссии и дебаты свидетельствуют о высоком уровне и качестве самоорганизации армянского общества", - подчеркнул он. Президент заметил, что в ходе предвыборной кампании будут даны обещания, которые не будут воплощены в жизнь, будут преувеличенные и пламенные выступления. Он вспомнил цитату Отто фон Бисмарка о том, что никогда не врут так много, как перед выборами и после охоты. "Но это не важно. Опыт показал, в эти периоды Азербайджан активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда пытается пойти на провокации, на передовой", - отметил он, заметив, что уже подобная тенденция наметилась.

Отметим, что парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. В выборах будет участвовать 9 политических единиц: 4 партии, 2 блока и 2 совместных пропорциональных списка.