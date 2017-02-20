Понедельник, 20 Февраля 2017 17:19

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян на данный момент не видит основ для прорыва в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом он заявил 20 февраля на встрече с членами оперативного собрания командующего состава ВС Армении.

Он считает, что в подобных условиях соблюдение баланса сил Армении и Азербайджана является единственным способом для сохранения стабильности и хрупкого мира. "Баку постоянно пытается обвинить нас в попытке продлить установленный статус-кво. Это не соответствует действительности. Мы действительно хотим разрешения конфликта, однако азербайджанцы предлагают такие решения, которые неприемлемы для нас, соответственно именно по этой причине конфликт не решается", - заметил он. При этом президент заметил, что когда в Баку осознают какое решение, может стать реальным, тогда и проблема будет разрешена.

"Именно по этой причине Азербайджан прибегает к мелким и масштабным провокациям, чтобы внести эскалацию на передовой, подобным образом напомнив нам и международному сообществу о себе. Однако эти провокационные действия пусты и обречены на провал. Более того наши условия таковы: нельзя изменить уже существующий режим прекращения огня, на режим с худшими условиями. Мы должны вести переговоры и создать условия для регулярных контактов между двумя народами и установления мира", - подчеркнул глава государства.

Саргсян также считает, что конфликтующие стороны должны вести переговоры относительно установления мира, основанного на сильных, доверительных и подлежащих проверке механизмах. Он отметил, что первым шагом в этом направлении могла стать реализация договоренностей достигнутых президентами двух стран в Вене и Санкт- Петербурге. "Однако руководство Азербайджана не брезгует на самом высоком международном уровне брать на себя обязательства и на следующий год отказывать от них", - подчеркнул президент. При этом он считает необходимым трансформировать перемирие в мир, однако это не может произойти в результате односторонних уступок. "Мы четко оцениваем ситуацию и не ждем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем от Азербайджана, чтобы руководство этой страны осознало эту простую, вернее очень простую истину", - подчеркнул он.

Глава государства также заверил, что армянская сторона не будет жалеть усилия для сохранения баланса сил. "У нас нет необходимости вступать в гонку вооружений с Азербайджаном. Пусть Баку конкурирует со своими амбициями. Однако мы продолжим формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию защиты, а также существенное влияние на возможную агрессию противника", - отметил он. При этом президент считает, что на основе баланса сил возможно дискутировать о примирении. "Попытки нарушения баланса сил чреваты угрозами провоцирования военных действий", - заключил президент.