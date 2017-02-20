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 Понедельник, 20 Февраля 2017 17:18

Татевик Шагунян

В структуре Минсельхоза выявлен случай хищения госимущества в особо крупных размерах

В структуре Минсельхоза выявлен случай хищения госимущества в особо крупных размерах

АрмИнфо.. В результате изучений генпрокуратуры Армении был выявлен факт хищения в крупном размере в ГНКО <Республиканский центр зоосанитарных и биосанитарных лабораторных услуг>, находящемся в структуре Министерства сельского хозяйства.

В результате изучений стало ясно, что в гюмрийском региональном центре данного ГНКО была выявлена материальная недосдача в размере 5 млн 74,372 драмов. По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется Следственным комитетом.

Отметим, что за последнее время генпрокуратура выявила случаи хищения  госимущества в особо крупных размерах в различных структурах, в частности, в Министерстве труда и по социальным вопросам, в Министерстве здравоохранения.

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