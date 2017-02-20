Понедельник, 20 Февраля 2017 17:17

АрмИнфо. Без прямого участия Степанакерта в переговорах урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

По словам министра, во время своих визитов в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также действующий председатель ОБСЕ встречаются с руководством Нагорно- Карабахской республики. "Нагорный Карабах реально вовлечен в переговорный процесс, но на данном этапе не в полноценном формате, то есть нет прямых переговоров карабахской стороны с азербайджанской - из-за нежелания последней", - пояснил Налбандян, вновь подчеркнув, что без участия Нагорного Карабаха урегулирование конфликта невозможно.

По словам министра, это прекрасно понимают и об этом говорят посредники. <Азербайджанская сторона попросту притворяется, что якобы не понимает, пряча голову в песок, хотя во всех рабочих документах, обсуждавшихся в последние годы, закреплено непосредственное участие карабахской стороны в разработке соглашения о всеобъемлющем урегулировании конфликта>, - сказал министр.