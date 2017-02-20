Понедельник, 20 Февраля 2017 17:17

АрмИнфо. Армении, безусловно, не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе",

- сказал министр.

При этом он отметил, что Армения вынуждена прилагать усилия для сохранения баланса сил. "Что касается "гонки вооружений". Не Армения угрожает развязать новую войну, не Армения кичится цифрами своего военного бюджета и количеством закупаемого оружия, не Армения нарушает нормы ДОВСЕ. К чему это приводит, мы стали свидетелями в апреле прошлого года: Естественно, что в этих условиях мы вынуждены прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны", - добавил Налбандян.