Понедельник, 20 Февраля 2017 15:05

АрмИнфо. Фактически международное сообщество признает референдум в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян 20 февраля в беседе с журналистами.

<В заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ было отмечено, что они не признают результаты референдума с точки зрения изменения юридического статуса республики. Между тем, референдум и не призван внести изменения в статус, а лишь нацелен на реализацию конституционных преобразований. Карабахский народ сделал свой выбор 2 сентября 1991 года, провозгласив независимость НКР, а 10 декабря того же года подтвердил свое решение>,- заявил Бабаян.

При этом он акцентировал внимание на той части заявления посредников, где говорится о том, что референдум призван урегулировать внутреннюю жизнь в непризнанной республике. <Фактически, международное сообщество признает и приветствует проведение референдума, тем более, что он проходит в соответствии со всеми демократическими требованиями>, - отметил Давид Бабаян.