Понедельник, 20 Февраля 2017 14:59

АрмИнфо. Конституционный референдум преследует цель укрепить демократические ценности и принципы в Нагорном Карабахе. Об этом 20 февраля заявил журналистам премьер-министр НКР Араик Арутюнян.

<Сегодня данным выбором мы демонстрируем международному сообществу, что имеем сформированное государство, которое стремится к

конституционным реформам, преследующим цель укрепить демократические ценности и принципы>, - отметил Арутюнян.

Он также посоветовал более глубоко изучить новую конституцию, поскольку президентская форма правления ни чем не уступает

парламентской с точки зрения демократии. По его словам, есть различие между конституциями Армении и НКР: <С точки зрения

парламентаризма - законодательному органу даны достаточно широкие полномочия>. При этом он добавил, что данная модель управления была избрана, исходя из угроз, стоящих перед Арцахом. Коснувшись международной критики в связи с проведением референдума, Арутюнян отметил, что он проводится прежде всего для НКР и его народа с целью построения более совершенного государства.

Говоря о восстановления общины Талиш после апрельской войны, Арутюнян заметил, что процесс восстановления протекает в естественном русле, неспешно, так как со стратегической точки зрения есть некоторые проблемы.

В свою очередь, экс-посол Германии в Армении Райнер Морел, находящийся в Арцахе в числе международных наблюдателей, заявил, что

приехал, дабы на месте ознакомиться с ходом референдума и с самим Арцахом: <Хочу увидеть, как народ проявляет себя во время такого важного политического события, и насколько эффективно здесь действуют демократические институты>. Как отметил экс-посол, на предварительном этапе все было очень хорошо организовано.

Заметим, что по данным ЦИК на 11 часов по местному времени проголосовали 19475 избирателей (18,95 %). Всего в голосовании имеют право принять участие 102757 жителей (69%).