Понедельник, 20 Февраля 2017 14:37

АрмИнфо. Не считаю, что международное сообщество дало жесткие оценки конституционному референдуму в Нагорном Карабахе. Об этом 20 февраля в

Степанакерте после голосования заявил президент НКР Бако Саакян. <Прежде всего, представители международного сообщества выступили с разными оценками. Они отметили, в частности, что с учетом непризнанности НКР результаты этого референдума для них неприемлемы. Однако международное сообщество не ставит под сомнение сам референдум, как шаг в направлении развития государственного строительства, о чем было сказано и в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - сказал глава НКР.

При этом он констатировал, что сегодняшний референдум, продолжение тех заявок, которые Арцах представили в ЕСПЧ и международному сообществу. <Оставаясь сторонником демократических ценностей, продолжим быть последовательными в нашей работе. Считаю, что все, кто имел возможность прежде и сегодня осуществлять наблюдательскую миссию получили возможность вновь убедиться в том, что процесс конституционных реформ не направлен на пересмотр философии нашего государственного строительства. Мы были и продолжим быть сторонниками демократических ценностей и желания жить в свободной стране, в чем убедятся те, кто осуществляют наблюдательскую миссию>, - сказал Саакян.

В тоже время он заявил, что 20 февраля 1988 года заложило начало национальному освободительному движению и восстановлению государственности. <В этот праздничный день мы с вами учувствуем в очень важном и значимом мероприятии - референдуме. Мы считаем, что это шаг вперед в деле построения государственности. Прошедшие годы - наилучшее свидетельство непоколебимого пути, пройденного нашим государством. Этим референдумом, мы в очередной раз подтверждаем нашу приверженность демократическим ценностям>, - отметил глава НКР.

Отвечая на вопрос о том, намеревается ли он выставлять свою кандидатуру в переходный период президентских выборов и в 2020 году, Саакян отметил, что цель руководства НКР - создать наилучшие условия для развития и усиления государства. Именно на это, по его словам, направлены конституционные реформы. <Такова наша цель и все те, кто по иному это интерпретирует не только не правы, но и лукавят>, - отметил Саакян.

Коснувшись работ, проводимых в общине Талиш, серьезно пострадавшей во время апрельской азербайджанской агрессии, Саакян заметил, что о проводимых в Мартакертском районе работах общество детально информируется. По его словам, есть ответственные, которые на основе его указов осуществляют соответствующие работы: <Проект перенаселения Талиша предполагает заселение там большего числа людей, чем до известных апрельских событий>.

Саакян прибыл на избирательный участок вместе с супругой. Президента встречали с цветами и музыкой.