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 Понедельник, 20 Февраля 2017 14:28

Давид Степанян

Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча "Блэкберн"-"Манчестер Юнайтед"

Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча "Блэкберн"-"Манчестер Юнайтед"

АрмИнфо.28-летний полузащитник сборной Армении и английского клуба "МЮ" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча "Блэкберн"- "Манчестер Юнайтед".

В выездном матче 1/8 финала Кубка Англии манкунианцы со счетом 2:1 обыграли <Блэкберн>. Первый гол в ворота соперника забил на 27-й минуте Маркус Рашфорд с длинной подачи Мхитаряна. Победу манкунианцам принес гол Златана Ибрагимовича на 75-й минуте с подачи Поля Погбы.

Согласно жеребьевке, прошедшей в Блэкбэрне, следующий матч <Манчестер Юнайтед> проведет с лидером Премьер-лиги <Челси>.

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