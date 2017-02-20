Понедельник, 20 Февраля 2017 14:04

АрмИнфо.22 февраля главы внешнеполитических ведомств Армении Эдвард Налбандян и России Сергей Лавров в Москве обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По приглашению Лаврова 21-23 февраля Россию с официальным визитом посетит Налбандян. В ходе переговоров 22 февраля главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики",

- подчеркнуто в сообщении ведомства .

Также подчеркнуто, что позиции России и Армении по вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают. Отмечается интенсивность контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран и тесная координация в рамках ООН, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, ОЧЭС и других объединений и организаций. "Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - заметили авторы сообщения.