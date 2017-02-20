Понедельник, 20 Февраля 2017 13:37

Секретарь парламентской фракции партии “Армянский национальный конгресс” Арам Манукян в интервью АрмИнфо рассуждает о состоянии политического поля Армении в предвыборный период, о степени и источниках оппозиционности участвующих в предвыборной кампании сил. А также указывает тезисы предвыборной программы своей партии как основу пути выхода Армении из экономического и политического кризиса.

Чем для Вас первоочередным образом характеризуется нынешняя предвыборная кампания?

Пожалуй, небывалым количеством актеров на нашем политическом поле. Актеров, играющих по беспрецедентно плохому сценарию, написанному властями. Суть данного сценария в искусственном создании лже-оппозиции, которая будет работать в оппозиционном поле. Цель – дробление голосов оппозиционного электората. Следует признать, что играют эти актеры-политики весьма недурно. Люди всего месяц назад занимавшие посты премьера, министра, губернатора внезапно превращаются в чуть ли не радикальных оппозиционеров, кроющих своих вчерашних соратников на чем свет стоит. Наблюдая за этим театральным представлением, задаешься вопросом – как можно быть собственником роскошных особняков, бизнесов, бдешхом целых областей и при этом являться оппозиционером? И что, власти, спецслужбы не замечают, что человек, годами занимавший места в госструктурах, имеет бизнесы и состояние в десятки, сотни миллионов долларов? И часть нашего народа также задействована в этой постановке. Все эти “оппозиционеры” уже раздают нажитое непосильным трудом за годы нахождения у власти народу. В виде взяток в 50 долларов за покупку одного голоса. Граждане в свою очередь, получив, к примеру, 200 долларов на семью, обманывают своих “благодетелей” и голосуют или даже не голосуют совершенно за иных людей. И остановить эти печальные игры никто не то, что не в состоянии, но даже и не желает.

Да, но подобное отношение к выборам содержит в себе некоторый позитив – общество постепенно начинает разбираться в том, что происходит в ходе выборов и хотя бы пытается в свою очередь манипулировать взяткодателями…

Разумеется. Скажу больше. Во всем этом есть и хорошая сторона. Получая деньги одновременно от нескольких доброжелателей, человек, как это не парадоксально на первый взгляд, становится более свободен в своем выборе. Не знаю, как остальные коллеги, но АНК денег точно не раздавал и не раздает. И мы предлагаем нашему народу не верить громогласным обещаниям вселенского масштаба и голосовать именно за тех, кто не раздает деньги. Голосовать по совести. Мы прекрасно понимаем, непопулярность нашей программы и намерений, заключающейся в достижении мира. В отдельных случаях мир даже воспринимается с трудом или же вызывает отторжение. Но мы считаем себя политической силой, для которой говорить истину намного важнее любых выборов. И эта идея должна стать в обществе всеобщей, учитывая геометрическую прогрессию угроз и вызовов в отношении нашей страны. В противном случае, обладая определенной информацией, мы можем сказать, что отказавшись от компромиссного пути, Армения подвергает серьезной опасности, как собственную безопасность, так и безопасность Арцаха. Именно поэтому мы предлагаем власти пойти навстречу реализации мадридских принципов, являющихся результатом 22-летних переговоров под эгидой МГ ОБСЕ. Это наиболее реальный путь для укрепления безопасности НКР и экономического и военного усиления Армении, документально закрепленного нарушения территориальной целостности Азербайджана. Возможно, это не самый идеальный вариант урегулирования, о котором мы все мечтаем, но учитывая, что последние 20 лет – свидетельство повышения рисков безопасности Арцаха и понижения нашего дипломатического иммунитета, иного решения проблемы мы не видим. Подобное решение проблемы позволит нам разомкнуть кольцо блокады, обрести интегрирующуюся, развивающуюся экономику, усилит армию, посредством репатриации. В свою очередь, это позволит повысить безопасность, создав единственную гарантию удержания Карабаха.

Из Ваших слов следует, что основной проблемой, мешающей армянской экономике развиваться, является блокада?

Одна из основных. В последние годы Армения превратилась в страну с рисковой экономикой именно в результате блокады, препятствующего инвестициям карабахского конфликта, постоянной угрозы войны. Плюс к этому, конечно, коррупция и монополии.

Анализ предвыборных заявлений участников апрельских выборов в парламент, позволяет предположить, что помимо правящей РПА, стремящейся власть сохранить, остальные партии идут на выборы не с целью сменить в стране власть, а с целью обрести депутатские мандаты. Обусловлено ли это стремлением продать впоследствии свои подорожавшие вследствие изменений в Конституции уже парламентские голоса власти как можно дороже?

Абсолютно верно – цель мандат. Получить мандат, чтобы ничего не делать, конечно же, звучит абсурдно. В сегодняшнем парламенте подобных депутатов насчитывается аж 60 человек. Среди них есть люди, не произнесшие за 15 лет депутатства и 15 слов. Они даже не сидят в парламенте, их туда просто положили, причем три раза подряд. Мандат – их защитная прослойка, за которую они платят несколько миллионов долларов, раздавая людям по несколько десятков долларов каждому. Затем в течение ближайших пяти лет им позволяется заработать раз в десять больше, любыми способами. Обретя мандат и став частью правящей группировки, их бизнес обретает политическую защиту от налоговой инспекции и т.д. Поэтому задача на самом деле весьма проста. При этом, некоторые из них к мандатам вовсе не тяготеют, их просто принуждают работать фальшивыми оппозиционерами. Раньше все делилось на черное и белое, но сегодня, выведя на поле много различных игроков, власть окрасила его в довольно пестрые оппозиционные цвета и тем самым существенно изменила правила игры.

Смысл новшеств в обеспечении своей власти не только посредством РПА, но и всецело зависимых оппозиционеров-сателлитов?

Власть всеми силами помогает определенным силам играть в оппозиционные игры с тем, чтобы впоследствии все они “во имя будущего Армении” к ней присоединились. Мне даже не надо называть эти силы. Это силы, не исключившие возможность коалиции с властью. К примеру, в случае постройки железной дороги Иран-Армения. Вот и весь сценарий, который, к моему великому сожалению, может сработать и на сей раз.

Вы известны как человек, периодически общающийся с избирателями в Ереване и регионах отнюдь не только в предвыборный период. Поделитесь Вашими наблюдениями относительно предвыборных настроений?

Перспективы АНК могут существенно возрасти за счет нашей работы на местах. Зная настроения общества, мы видим необходимость в проведении такой работы, особенно на фоне наблюдающейся дискредитации довольно больших предвыборных блоков, имеющих достаточно большие аппетиты. Мы видим, что все эти задумки, имеющие своей целью сплотить вокруг себя как можно больше политических сил, были разрушены, еще не зародившись. Возьмите предвыборные программы всех участвующих в выборах политических партий и почитайте содержимое, не вникая в заглавие. Они практически идентичны друг другу. Программа АНК – единственное исключение. Нам есть, что сказать в отличие от других.

Во всяком случае, Левон Тер-Петросян – единственный политик, озвучивший ее содержание…

Однозначно. Все политические силы озвучивают то, к чему стремятся: налоги, кредиты, проценты, сельчане и т.д. Но никто не озвучивает пути, по которому они намерены к этому прийти, не предлагает мер. Мы их предлагаем. Предлагаем посредством хирургического вмешательства убрать блокаду, начать интеграцию, добиться репатриации, снижения налогов, уничтожения монополий. И все это на тарелке мира.

Рассматривая даже первые десятки пропорциональных списков некоторых партий и блоков, представляется, что их лидеры особо не заморачиваются даже в вопросе узнаваемости первых лиц списков. Вы допускаете воскрешение системы квотирования и на предстоящих выборах?

Я не могу этого сказать. Наш принцип - никого не осуждая и не ругая, добиться реализации нашей программы по выходу Армении из существующей ситуации посредством победы на выборах.

И, тем не менее, какова программа АНК в случае фальсификации итогов выборов? Будет ли, к примеру, уличная борьба?

В течение последних 5 лет мы серьезно потрудились в парламенте для существенной корректировки избирательного законодательства. Могу сказать, что я весьма удовлетворен итогами нашей работы. И нам удалось добиться радикальных изменений в трех пунктах. Первый - публикация списков проголосовавших ради принятия этого пункта я трудился 15 лет. Это автоматически лишает власть полумиллиона “голосов”. Второй – видеонаблюдение и съемка 1500 камерами, имеющих возможность zoom. Еще более важна съемка подсчета голосов, т.е. всего избирательного процесса. При этом, уголовная мера наказания для фальсификаторов заменена со штрафов на лишение свободы сроком до 5 лет. Все это в совокупности лишает республиканцев целого арсенала ресурсов для фальсификаций. Именно поэтому власти делают все для подготовки фальсифицирования итогов выборов в период предвыборный: подкуп, запугивания, списки, паспорта и т.д. Фальсификации, конечно, будут, но есть и ресурс противопоставления этим фальсификациям – Евросоюз. Брюссель выделил около полумиллиона евро лишь на подготовку около 6000 наблюдателей за контролем выборов в Армении. Все эти люди будут независимы от всех армянских партий, что является для меня очень хорошим результатом. В целом же на выборы в Армении ЕС выделил 7 млн. евро. Конечно же, небескорыстно. Европейцы содействуют созданию в нашей стране стопроцентной системы идентификации человека и документов в рамках собственной программы борьбы с коррупцией и терроризмом. Соответственно, базу паспортов и отпечатков пальцев будут контролировать европейцы, а не наши родные чиновники-фальсификаторы. Я очень надеюсь, что эти несколько тысяч наблюдателей существенно понизят возможности фальсификаторов. А что будет после выборов, я пока что не знаю. Мы идем на выборы в позитивной атмосфере и ожиданиями. Мы постараемся предотвратить фальсификации, когда же они все же будут, тогда и подумаем что делать.

С какой целью АНК идет на эти выборы?

Исключительно с целью реализации своей программы по достижению мира.

А цели смены власти у вас нет?

Если нам удастся реализовать программу мира, этой власти уже не будет, поскольку она самосохраняется в числе всего прочего посредством угрозы войны. Все в нашей стране знают и видят, но в условиях полувойны-полумира говорить об этом открыто невозможно, наши интервью читают и в Азербайджане. Очевидно, что в одной демократической стране вор и воин не умещаются. Это невозможно. Задача АНК - обрести серьезное присутствие в парламенте. Будет ли этого достаточно для смены власти? Я не знаю. Даже в последнем парламенте нам практически удалось блокировать решения власти, заручившись поддержкой 56 коллег. И если бы Сержу Саргсяну не удалось вывести “Процветающую Армению” и “Наследие” из “четверки”, при помощи дополнительных 6-7 голосов нам бы удалось стать в парламенте большинством. И все это, особо не высовываясь, без лишнего шума, инициировала фракция, состоящая всего из 7 человек, к которой из коньюктурных соображений примкнули десятки парламентариев. Но власть в этот раз спохватилась вовремя…